La SNCF va investir massivement dans les énergies renouvelables pour créer autant d'électricité qu'un réacteur nucléaire

La SNCF achète chaque année autour de 9 TWh d'électricité, pour faire circuler et fonctionner ses 15 000 trains et 3 000 gares ou bâtiments tertiaires et industriels. Ce cap énergétique est fondamental pour la compagnie, puisque la part du ferroviaire devrait doubler d'ici 2040. Dans le même temps, il serait dommage de ne pas en profiter, au vu du potentiel de « solarisation » immense de la SNCF, en ce qu'il est estimé à 100 000 hectares.