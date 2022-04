Earth Day : quelles alternatives technologiques pour (peut-être) sauver la planète ?

Télécharger des applications pour changer ses habitudes c’est bien, le faire sur un téléphone qui n’est pas lui-même une source de gaspillage, c’est mieux. De plus en plus de voix s’élèvent contre les plus grandes marques de téléphones et d’ordinateurs, qui ont tendance à réduire la réparabilité de leurs produits afin de pousser à la consommation et à l’achat, alors même que la construction d’un smartphone neuf a un impact environnemental (et humain) important. D’après une étude de 2018, acheter un smartphone neuf équivaut à utiliser et recharger un smartphone pendant dix ans, à cause de l’impact environnemental de sa création. Fairphone essaie d’agir de son côté pour un monde électronique plus équitable, avec son smartphone réparable, durable et respectueux de l’environnement. Une piste à étudier pour votre futur téléphone en ce jour de la Terre 2022.