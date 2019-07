Carbonalyser : l’extension web qui calcule vos émissions de CO2 sur le web

Extension Carbonalyser pour Firefox

Mieux comprendre l'impact du numérique sur notre environnement

Comment les données sont-elles calculées ?

la consommation électrique du terminal utilisé - smartphone, tablette ou ordinateur ;

la consommation électrique des infrastructures réseau ;

la consommation électrique provenant des centres de données impliqués dans le transfert.

Calcul de la consommation électrique de chaque terminal (© Shift Project)

L'extension Firefox Carbonalyser

La vidéo en ligne : un appel à la sobriété numérique

Comment faire pour réduire sa consommation numérique ?

Un usage modéré de la VoD,

La réduction de la taille de la vidéo lors de la diffusion en ligne,

Le choix d'une résolution moindre sur YouTube ou Dailymotion, soit préférer le 480p au 1080p pour certaines vidéos,

L'utilisation de l'extension Carbonalyser pour surveiller au quotidien la consommation électrique engendrée par la navigation web.

Si les pratiques tendent à changer dans le domaine du commerce ou de l'alimentation, il peut être délicat de visualiser l'impact de son activité sur Internet. Pour nous aider en ce sens, le groupe de réflexiona développé l'extension Carbonalyser , qui permet d'y voir plus clair.Lefrançaisest une Association loi 1901 reconnue d'intérêt général qui fournit des ressources, influence et éclaire les publics quant à laet les principes d'une «».Dans cette optique, le groupe de travail a mené une réflexion sur l', dont les résultats ont été présentés dans son rapport d'octobre 2018 « Lean ICT - Pour une sobriété numérique » Parmi les constats rapportés : le lourd impact du numérique, qui représenteet, pour le moment fortement impliqués de par une surconsommation des écrans et des connexions Internet.Le rapport fournit également un modèle appelé «» qui permet deengendrée par le transfert d'une quantité de données définie.Pour fournir des chiffres représentatifs à l'extension Firefox, le modèle s'appuie sur trois consommations électriques distinctes :Par la suite, l'ensemble de la consommation électrique, calculée en kWh/byte, est. Pour ce faire, Carbonalyser prend en compte le facteur d'émission de COdu(soient les sources d'énergie utilisées pour la production d'électricité) en vigueur dans la zone géographique de l'utilisateur. En France ce facteur d'émission est en moyenne de 0,35 kilogrammes de COéquivalent par kWh (kgCOe/kWh).Ces données sont ainsi utilisées par l'extensionpour apporter des chiffres et des exemples, afin de mieux comprendre l'impact du streaming vidéo ou du téléchargement en ligne sur l'environnement. Carbonalyser est une extension web pour le navigateur Firefox , qui permet d'analyser la navigation web en arrière-plan et de fournir plusieurs données représentatives. Un clic sur l'icône permet de visualiserL'extension fournit également plusieurs informations comme le temps de navigation, la quantité totale de données transférées ainsi que les estimations de la consommation électrique totale engendrée en kWh et des émissions de GES en grammes de COéquivalent. Pour une meilleure représentation, le module propose aussi une équivalence en kilomètres parcourus en voiture ou en nombre de recharges de smartphone.Notons enfin qu'une version pour Chrome est en cours de développement et que ce projet d'extension est, et disponible sur GitHub Comme le soulignedans son rapport précédemment cité,à l'échelle mondiale, soit plus de. Dans ces 60%, nous retrouvons quatre grands types de contenus représentant tous une part importante, comme la VoD, la pornographie, les plateformes de streaming traditionnelles telles que YouTube et Dailymotion, ainsi que les autres vidéos hébergées sur des sites et plateformes plus modestes.Enfin, dans les 40 % restants, la moitié du trafic est générée par les usages hors vidéo et l'autre moitié comprendEn partant de ce constat, le concept deamènerait à adopter uneet à mettre en place une. Pour ce faire, plusieurs actions simples peuvent encourager les utilisateurs à réduire l'usage et le poids de la vidéo :Même si aucune loi ni restriction ne semblent envisagées, l'usage de la vidéo en ligne déraisonné ne peut prendre fin qu'avecainsi qu'une éducation aux médias responsable et des outils adaptés pour les plus jeunes.