Deux fois par an, il est nécessaire de s'adapter au changement d'heure - une mesure prise il y a plusieurs décennies déjà pour économiser de l'énergie. Et s'il n'est plus obligatoire de remonter soi-même l'horloge, grâce aux appareils électroniques qui peuvent s'adapter, il n'en reste pas moins nécessaire de vérifier que vos appareils sont à la bonne heure.