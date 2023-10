4 conseils pratiques pour faire des économies d'énergie chez soi et passer un hiver tranquille

Chaque degré de température économisé représente, en moyenne, 7 % de consommation en moins. Il est tout à fait possible d'économiser des dizaines, voire des centaines d'euros par an en optimisant bien la température intérieure. N'oubliez pas non plus l'entretien de vos radiateurs et chauffages, car un matériel en bon état vous coûtera moins cher que l'inverse.