IKEA va bientôt lancer ses stores intelligents (et pas chers) aux USA et en Europe

Des stores compatibles avec plusieurs assistants personnels

Une grille tarifaire agressive

Des nouveaux produits qui s'inscrivent parfaitement dans la stratégie d, celle de multiplier les objets connectés au sein de son catalogue. Son système d'éclairage connecté dévoilé en avril 2017 et sa prise connectée compatible avec Google Home et Alexa en témoignent. Voilà maintenant que la société suédoise se positionne sur le créneau des, comme le relaye Fast Company , cité par The Verge Le groupe nordique va ainsi lancer deux modèles de store connecté, à la fois aux États-Unis et en Europe. Le pays de l'Oncle Sam en profitera dès le2019, lorsque le Vieux Continent accédera aux commandes en ligne à partir du, selon la fiche technique des produits.Les appareils en question, nommés Fyrtur et Kadrilj , s'équipent tous deux d'une batterie lithium-ion rechargeable via une sortie USB et une prise domestique.Le principe est simple : les stores se synchronisent àou à l'application mobile, à partir desquelles l'utilisateur active et désactive leur mécanisme. Cerise sur le gâteau : les modèles se veulentavec les logiciels HomeKit, Alexa et Google Asistant, pour des interactions toujours plus connectées. À noter que la télécommande sans fil est incluse dans le package.IKEA chercher à pénétrer un marché au potentiel non-négligeable, grâce notamment à une grille tarifaire agressive :selon les tailles, pour le Fyrtur, et entretoujours selon les tailles, pour le Kadrilj. Des prix loin d'être à la portée de tous, mais qui restent en deçà des tarifs moyens du marché, généralement compris entre 500 et 600 dollars, comme le précise The Verge.