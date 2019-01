Apple a déposé un brevet sur du tissu intelligent

Des vêtements branchés et connectés

Une télécommande « magique »

Source : Dwell

Précisons tout d'abord que se voir octroyer un brevet ne témoigne pas forcément d'une volonté de commercialiser le dispositif décrit. Dans la guerre industrielle que se livrent les géants de la tech, il existe de multiples raisons d'asseoir davantage sa propriété intellectuelle. Néanmoins, une telle démarche peut donner certaines indications sur l'orientation prise par une société.En l'occurrence, Apple s'est vu accorder un brevet relatif à du « tissu intelligent ». Il s'agit d'entrelacer des fils de matériaux conducteurs, par exemple des métaux, et d'autres non conducteurs, tels que des polymères (polyamide, polyester...). Cette technique permettrait d'obtenir du tissu embarquant directement des circuits électriques, des fibres optiques, de la nanoélectronique ou des capteurs.De cette façon, on pourrait imaginer descapables de s'adapter à l'environnement (lumière, température...), de prévenir les utilisateurs d'éventuels changements ou de réagir au toucher. Une application envisagée serait, par exemple, une veste à destination des personnes malvoyantes, leur permettant de se diriger sans l'aide d'une canne ou d'un chien-guide.Mais Apple songerait à voir plus loin que les vêtements connectés. L'entreprise pourrait ainsi concevoir unerecouverte de son tissu intelligent. Cela lui conférerait la propriété de n'afficher aucun bouton, et de ne les faire apparaître que lorsque l'utilisateur la saisirait dans ses mains.La marque à la pomme pourrait également incorporer ce nouveau matériau dans d'autres appareils tels que ses smartphones, ses ordinateurs ou l' Apple Watch . Il est pour l'heure difficile d'anticiper l'ensemble des possibilités offertes par un tel tissu.