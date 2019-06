Ikea travaille sur des meubles robotisés pour optimiser l’espace des petits appartements

© Ikea

Des meubles à roulettes mobiles

Rêvons plus grand

Source : Engadget

Selon Ikea , chaque semaine, 1,5 million de personnes rejoignent une grande ville, pour habiter dans des appartements étriqués, où chaque mètre carré gagné constitue une victoire. Si vous lisez cet article depuis Paris, vous voyez certainement de quoi on parle...Pour optimiser le confort des citadins, l'entreprise suédoise a noué un partenariat avec, une start-up située à Boston (États-Unis), et spécialisée dans la fabrication de. Ensemble, les deux sociétés travaillent sur unepour la maison, baptisée, dont le lancement estDes meubles robotisés, «» demande, «». Eh bien, franchement, pas tellement. En réalité, le prototype présenté en vidéo ressemble plutôt à du mobilier monté sur roulettes, mais. Ici, selon la position de l'interrupteur, on le place donc en configuration « lit », « canapé » ou « espace de rangement ».Le résultat de cette modularité serait de «». Dans le détail, avec, les particuliers devraient bénéficier dechez eux.Dans un premier temps, la nouvelle gamme dedevrait être commercialisée, deux régions très densément peuplées. Malheureusement, pour l'instant, aucune date n'a été communiquée pour un éventuel lancement français.Lesn'ont pas non plus été évoqués par. Mais si l'on se réfère aux tarifs pratiqués par, ils pourraient être plus élevés que ceux affichés généralement par le fabricant suédois. En effet, sur son site , la start-up américaine ne propose aucun produit en dessous de 5 990 dollars (environ 5 320 euros).