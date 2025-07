Le projet WirelessAndroidAutoDongle, porté par Nisarg Jhaveri, repose sur une intuition simple : tirer parti du Raspberry Pi Zero 2 W, micro-ordinateur bon marché et doté d’une connectivité complète, pour simuler le comportement d’un dongle Android Auto sans fil. Grâce à un système minimaliste basé sur Buildroot, le dispositif crée un pont entre le smartphone Android et le système d’info divertissement du véhicule via Bluetooth et Wi-Fi direct.