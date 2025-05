Harman a conçu ce système pour qu’il soit adaptable. Les alertes sont envoyées à partir des véhicules vers un cloud central, où elles sont comparées et classées en fonction de leur fiabilité. Plus plusieurs véhicules détectent un même événement, plus la confiance accordée à cette alerte augmente. Le fonctionnement s’inspire donc de l’approche collaborative de Waze, mais sans le moindre clic ni message à rédiger.

Le système est aussi pensé pour évoluer dans le temps. Des mises à jour OTA (Over The Air) permettent d’élargir la liste des éléments détectés. Il peut donc s’adapter à de nouvelles situations ou à l’évolution des règles de circulation, à condition que le véhicule reste connecté.