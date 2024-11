Rien ne sert de courir, il faut partir à point ! Waze a prévu une option pour trouver la meilleure heure de départ et vous éviter de rester bloqué dans les bouchons. Lancez votre recherche d'itinéraire et cliquez sur le bouton « Partir plus tard ». Vous n'aurez plus qu'à sélectionner l'heure de départ la plus intéressante dans le graphique disponible à l'écran.