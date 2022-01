Les Toulousains d'Eyelights présentent un pare-brise augmenté pour aider les conducteurs

Celui-ci ne doute pas de l’efficacité du travail de ses équipes qui peaufinent cette technologie depuis plus d’un an et demi. Elle a été miniaturisée au possible, ce qui a nécessité un lourd travail sur la qualité des optiques destinées à recevoir les informations du système. De plus, Eyelights a développé un logiciel de traitement et d’analyse d’images pouvant indiquer plus précisément au conducteur l’itinéraire à prendre.