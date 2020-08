Jaguar Land Rover imagine un écran "tactile" sans contact

Une omniprésence des écrans tactiles qui a donné l'idée à Jaguar Land Rover de développer des systèmes qui permettraient de se passer de ce contac. Le constructeur s'est associé avec l'Université de Cambridge pour travailler sur une intelligence artificielle qui opérerait via un ensemble de capteurs prédictifs, comme le détaille Lee Skrypchuk : « Cette solution logicielle pour des interactions sans contact a atteint un niveau de préparation technologique élevé et peut être facilement intégrée dans des écrans tactiles et affichages interactifs existants ».