Le brevet déposé par la marque détaille un dispositif capable de diffuser des publicités audio et vidéo à l'intérieur des véhicules. Adaptées à ses occupants et à la situation, elles s'afficheraient sur les différents écrans d'infodivertissement. Afin de cibler au mieux les annonces, la société envisage non seulement d'écouter les passagers, mais également d'exploiter des données telles que la position, la destination, la vitesse et les informations sur le trafic actuel.