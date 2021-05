Ford plancherait sur un système d'affichage publicitaire sophistiqué dans ses voitures

On le sait, certains véhicules disposent déjà d'un système de détection et de reconnaissance des panneaux. Chez Ford, on songe à pousser le système un peu plus loin, avec la possibilité d'identifier certaines pancartes publicitaires, pour afficher des messages promotionnels à bord du véhicule.

C'est en effet ce que décrit un brevet déposé par Ford aux Etats-Unis. Par exemple, le conducteur passe devant un panneau pour un fast-food à proximité, et le système se charge alors d'afficher des promotions en rapport avec ce même fast-food directement sur l'écran multimédia.