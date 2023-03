Ford veut une IA qui conduirait à votre place, d'abord dans les bouchons

Cette annonce sonne comme un rappel des ambitions de Ford. On aurait en effet pu penser que le géant automobile aurait laissé tomber la conduite autonome après la fermeture en octobre dernier d'Argo AI, la startup spécialiste du secteur alors soutenue par Ford et Volkswagen. Et ce, d'autant plus que d'après le fabricant américain, 550 employés de Latitude AI sont des anciens collaborateurs d'Argo AI.

Ford va ainsi poursuivre une voie qui devait le pousser (selon les annonces effectuées il y a deux ans) à investir près de 29 milliards de dollars, jusqu'à 2025, dans l'électrique et la conduite autonome. Est-ce dans l'idée même de concurrencer Tesla, l'immense acteur de la sphère qui est actuellement en difficultés ?