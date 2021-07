Aux États-Unis, les utilisateurs de Lyft pourront bientôt réserver des trajets en voiture autonome

Les véhicules seront plus spécifiquement équipés de la technologie de conduite autonome d’Argo AI, une start-up dans laquelle Ford a investi 1 milliard de dollars en 2017 et qui prévoit de bientôt réaliser son introduction en Bourse. Les villes choisies pour le déploiement des véhicules autonomes opérés par Lyft ne le sont pas par hasard : Argo teste en effet sa technologie à Miami et Austin depuis plusieurs années, en plus de la Californie, de Pittsburgh, de Washington DC, ainsi que de Detroit.