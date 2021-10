Un écran directement intégré dans le volant, la (fausse ?) bonne idée de Hyundai

Évidemment, pour l'heure, le brevet reste très succinct et soulève en réalité plus de questions qu'il n'apporte de réelles solutions. Difficile notamment de comprendre où viendrait se situer l'airbag dans cette configuration. Idem en ce qui concerne l'affichage, qui suivra inexorablement l'orientation du volant… Reste à savoir maintenant si, un jour, un constructeur osera l'écran tactile (ou non) intégré sur le volant.