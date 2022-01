CES 2022 : Sony se lance officiellement dans la voiture électrique et dévoile sa Vision-S O2

Une volonté qui se cristallise dans le partenariat conclu avec Vodaphone. Les deux acteurs travaillent depuis de longs mois dans un laboratoire en Allemagne pour développer et tester les fonctionnalités autonomes des futurs véhicules japonais, avec la 5G comme ressource principale. Sony et Vodaphone multiplient les essais qui se montrent concluants, comme la conduite du véhicule sur les routes allemandes par un pilote resté au Japon, ou des tours de circuits sans pilote à bord et sans aucun accident.

Pour autant, Vodaphone reste prudent et indique que le problème majeur de la technologie reste encore à être résolu : il s’agit des temps de latence dont peuvent souffrir certaines commandes, malgré la puissance de la 5G. L’opérateur s’applique donc à réduire au maximum ce délai afin de proposer l’expérience la plus sûre possible. Vodaphone développera ensuite des solutions de mise à jour à distance pour assurer un support en temps réel des véhicules de Sony.

Le constructeur japonais n’a pas annoncé d’éventuelle date de commercialisation. Les tests routiers continuent cependant pour ses véhicules, et nul doute que de nouveaux développements arriveront très bientôt.