Plus besoin de vérifier si vous oubliez votre enfant dans la voiture, celle-ci s'en chargera pour vous

Selon l'entreprise, plusieurs constructeurs automobiles sont déjà intéressés par cette technologie, et ce n'est pas pour rien. Comme l'explique Amaia Fortes Montilla, ingénieure en électronique embarquée chez Continental : « Des normes sont en train de se mettre en place. Les États-Unis souhaitent que cela devienne obligatoire. En Europe, on vise un système de points qui donnerait plus de points de sécurité aux véhicules équipés de cette technologie. »

Si cela n'est pas sans rappeler le Dog Mode dont disposent les voitures de l'Américain Tesla depuis 2019, le dispositif de Continental sera accessible à de nombreux autres constructeurs dès 2025. De la même manière que d'autres systèmes de sécurité sont apparus dans nos véhicules au fil des années, des technologies telles que la détection de présence d'enfant pourraient être proposées dans tous les nouveaux véhicules par défaut. Et, même s'il est impossible d'éradiquer l'erreur humaine, cette technologie permettra au moins de sauver les après-midi (et plus) de nombreux bambins et parents.