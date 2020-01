CES 2020 : Avec la technologie UWB de Continental, accédez à votre véhicule sans clé de contact

© Continental

Une intégration aux smartphones qui permet de nouvelles fonctionnalités

La norme UWB renforce la sécurité d'accès au véhicule

On le sait, avec les progrès du numérique, les équipementiers automobiles sont devenus des acteurs importants de l'innovation. Nous l'avons récemment vu avec Michelin, qui fait dans le pneumatique connecté . Mais notre intérêt se tourne aujourd'hui vers la firme allemande Continental, qui présente au CES 2020 de Las Vegas plusieurs solutions de mobilité. La plus intéressante est sans doute la technologie sans-fil UWB.Wi-Fi, 3G, 4G, 5G, LPWA, SDR... Les technologies sans-fil ne manquent pas. Le Bluetooth est, par exemple, particulièrement répandu dans le monde de l'automobile. Continental travaille justement avec plusieurs partenaires pour intégrer la technologie ultra-large bande UWB dans les véhicules. Une techno qui vous est peut-être, pour certains, déjà familière, puisqu'elle est présente sur certains nouveaux modèles.L'idée de cette technologie est de permettre au propriétaire d'accéder à son véhicule sans clé de contact. Sur certains véhicules, elles ne sont plus nécessaires et il suffit d'ouvrir la voiture en plaçant sa main sur la poignée de la porte.La technologie UWB, elle, peut être intégrée directement dans les smartphones, ce qui permet d'ouvrir et de fermer le véhicule avec son mobile, mais pas que. L'intégration sur smartphone de la techno offre de nouvelles fonctionnalités aux constructeurs et aux utilisateurs. C'est ce sur quoi Continental travaille, avec des partenaires de poids comme Apple ou BMW. Le tout sous l'œil attentif du Car Connectivity Consortium (CCC), qui espère intégrer cette technologie dans la plupart des véhicules en la rendant compatible avec les OS mobiles et les nouveaux smartphones.Outre l'entrée dans le véhicule, la technologie UWB sur smartphone permet de commander le stationnement à distance de celui-ci. Elle complète les normes radio à courte distance qui existent déjà en matière d'accès sans clé aux voitures.La norme UWB présente aussi un aspect sécuritaire indéniable, puisqu'elle empêche les attaques par relais, par un homme qui serait par exemple placé entre le propriétaire et le véhicule, pour s'en emparer. La technologie UWB permet de localiser le propriétaire au centimètre près, ce qui lui confère un contrôle total et unique de l'accès au véhicule.