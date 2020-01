CES 2020 : Le géant français Valeo dévoile un droïde de livraison électrique

© Valeo

Alors que le monde de la tech est en ébullition à l'aube du CES 2020, Valeo, qui y a déjà participé à plusieurs reprises, présentera cette année différentes innovations destinées à mettre en lumière son travail à destination du véhicule électrique, autonome et connecté. L'équipementier automobile français y dévoile notamment Valeo eDeliver4U, un prototype de droïde de livraison électrique et autonome.Le petit engin roulant, que vous pouvez retrouver sur notre image de couverture et qui est, pour l'instant, la seule image dont nous disposons, a été développé en partenariat avec Meituan Dianping. Cette entreprise chinoise, née en 2010, s'est spécialisée dans la vente en ligne de services, façon Groupon, avant de lancer son service de livraison de repas Meituan Waimai, façon Uber Eats. Le partenariat entre les deux groupes résulte d'un premier accord conclu lors du CES édition 2019, dans le domaine de la livraison autonome du dernier kilomètre.Le petit droïde, qui peut circuler en milieu urbain de manière autonome, peut rouler à une vitesse de 12 km/h et est capable de livrer jusqu'à 17 repas par trajet. Sachant qu'il dispose d'une autonomie avoisinant les 100 kilomètres, Valeo eDeliver4U pourrait se révéler être une vraie solution dans des zones denses ou interdites à la circulation.», a déclaré le PDG de Valeo, Jacques Aschenbroich, en marge de l'annonce.Concernant ses mensurations, l'engin de Valeo mesure 2,8 mètres de long, 1,2 mètre de large et 1,7 mètre de hauteur. Pour distribuer les repas aux bonnes personnes, Meituan Dianping l'a doté d'un caisson de livraison connecté qui se débloque en utilisant une application mobile, ce qui garantit une distribution sécurisée.Valeo a, de son côté, développé l'autonomie et la propulsion électrique du robot, un savoir-faire parfaitement maîtrisé par le géant français, précurseur dans le développement des technologies distribuées sur les véhicules au moins en partie autonomes. Le eDeliver4U est équipé de systèmes de perception qui incluent des algorithmes et de capteurs comme le Valeo SCALA, qui scanne l'environnement avant des véhicules et détecte tout obstacle statique ou en mouvement. Le droïde embarque également une caméra frontale, deux radars, deux caméras fisheye et six capteurs ultrasons, tous reliés à des logiciels et à de l'intelligence artificielle.S'agissant de la propulsion électrique, le Valeo eDeliver4U est équipé d'un moteur Valeo 48 volts et d'un onduleur 48 V, qui est un peu le cerveau de l'engin, puisqu'il contrôle la propulsion. On retrouve aussi, sur le robot, une batterie 48 V, un réducteur de vitesse, un chargeur de batterie 48 V, les systèmes de freinage et de direction électriques, ainsi qu'un convertisseur DC/DC.