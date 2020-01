CES 2020 : Terranet propose VoxelFlow, une alternative fiable et sécuritaire au lidar

TerraNet présente son alternative au Lidar à Vegas (Ici, une illustration du lidar par © Valeo)

Le lidar, pas assez réactif pour TerraNet et Elon Musk

Une disruption de la conduite autonome ?

Source : Communiqué de presse

Née en 2004, TerraNet s'est spécialisée autour de la technologie de support pour les véhicules autonomes. La société suédoise conçoit et développe des logiciels et algorithmes d'alerte de collision pour les systèmes avancés d'aide à la conduite, ainsi que les véhicules sans conducteur. La firme a développé une technologie capable de faire communiquer entre eux des véhicules autonomes et divers objets avec une précision renforcée et une faible latence. Technologie qu'elle présente, cette semaine, au CES de Las Vegas.Au CES 2020 , les innovations autour du véhicule autonome, de l'IoT ou de la 5G reviendront souvent sur la table . Pour TerraNet, il s'agit d'une occasion en or pour offrir sa réponse au lidar, le capteur incrusté dans les véhicules autonomes qui permet de détecter un obstacle à plusieurs dizaines de mètres de distance, quels que soient le moment et la météo. Car celui-ci souffre de carences.Elon Musk, le patron de Tesla, l'un des symboles du véhicule autonome, l'a affirmé lui-même en avril dernier. «» Autrement dit, Musk ne s'imagine pas composer avec le lidar, basé sur la reconnaissance d'image, dans le futur.Alors, TerraNet propose une solution alternative au lidar, VoxeFlow. La firme suédoise considère que la vision informatisée par caméra et les systèmes de navigation à l'IA restent trop lents. Pour elle, le lidar n'offre qu'un faible taux de balayage, outre une résolution limitée. On peut ainsi confondre un lampadaire avec un enfant en train de courir.Les technologies de vision par ordinateur ou par caméra, comme le lidar, ne peuvent en effet pas détecter les usagers vulnérables de la route, avec une faible latence. La techno VoxelFlow, elle, peut procéder à une classification des objets en mouvement avec une latence très faible, et en utilisant une puissance de calcul minimale, produisant 10 millions de points 3D chaque seconde. Ainsi, la détection est périphérique, sans flou de mouvement et rapide. En comparaison, la caméra portrait de l'iPhone ne produit que 33 000 points lumineux par trame.TerraNet veut ainsi diffuser une technologie dont le temps de réaction se calcule en millisecondes, ce qui permettrait de faire baisser le nombre de décès sur les routes (1,35 million chaque année dans le monde) en provoquant un petit écart ou une manœuvre vive du véhicule mais sans danger. «», a déclaré Pär-Olof Johannesson, PDG de Terranet.