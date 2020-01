CES 2020 : Segway présentera sa nouvelle trottinette et un étrange pod assis

© Segway

Un fauteuil électrique qui roule à toute allure

Une trottinette électrique qui se recharge en ralentissant

À quelques heures du coup d'envoi du CES 2020, qui a lieu du 7 au 10 janvier aux États-Unis, l'Américain Segway et sa maison-mère chinoise Ninebot dévoilent leurs atouts aux observateurs et aux consommateurs. Parmi les nouveautés qui seront présentées à Las Vegas, on retrouve une nouvelle trottinette électrique, qui ajuste automatiquement votre vitesse, et un véhicule deux roues pouvant transporter une personne assise. De quoi attirer notre curiosité.Débutons avec le S-Pod, ce nouveau prototype de véhicule électrique. Selon le point de vue, on peut le voir comme un œuf, comme un char à chevaux (mais sans les chevaux du coup) ou comme un personnage tiré de l'univers de Wall-E, le célèbre Pixar. Il ne s'agit en réalité que d'un fauteuil roulant à deux roues pouvant transporter une personne assise.Destiné aux micro-déplacements dans les lieux utiles comme les aéroports, les parcs d'attraction, les centres commerciaux, les campus universitaires voire certaines parties urbaines, le S-Pod pèse environ 150 kilogrammes et peut rouler jusqu'à 40 km/h. Une vraie petite fusée donc, dont le prototype offre une autonomie de 70 kilomètres.Le S-Pod fonctionne avec la même technologie gyroscopique qu'un appareil Segway traditionnel. La différence est qu'un joystick, placé sur le côté du siège, permet de piloter le siège. Le système de l'appareil lui permet de s'équilibrer automatiquement. On ne sait en revanche pas s'il possède une ceinture de sécurité...À Vegas, Segway dévoilera aussi une nouvelle trottinette électrique, le Kickscooter Air T15. Pouvant atteindre une vitesse maximale de 20 km/h pour un poids d'une dizaine de kilogrammes, l'engin roulant est doté d'un nouveau système de freinage qui permet de recharger la batterie à chaque ralentissement ou arrêt. Sa faible autonomie (15 km) fait du Kickscooter Air T15 un appareil essentiellement destiné à un usage en ville.Sa vitesse pourra s'ajuster automatiquement. Un confort évidemment non négligeable. Il faudra pour cela mettre une certaine somme d'argent sur cette trottinette électrique, dont le prix évoqué par le constructeur atteint les 700 dollars.