CES 2020 : Jabra annonce de nouveaux intras et des profils sonores personnalisables

Elite Active 75T : un peu plus sport

Elite 45H, petit Jabra sans ANC

Mysound, pour un son bien à toi

Source : The Verge

La première est la paire d'écouteurs True Wireless Elite Active 75T, petite évolution « sportive » des très bons Elite 75T . Le second est un petit casque Bluetooth (sans réduction de bruit), le Elite 45H. Pas de révolution donc, à moins que cela ne vienne de son application Jabra sound+, laquelle permettra bientôt de régler la sonorité du modèle utilisé en s'adaptant à l'oreille de l'utilisateurLa gamme 65T avait donné dans le plus haut de gamme avec les Active Elite 65T, ce sera donc la même chose avec le Elite Active 75T. Sur la forme, nous ne serons pas perdus : celle-ci reprend trait pour trait ce qui existe déjà avec le 75T. Les écouteurs sont ainsi très compacts, idem pour leur boîte (elle aussi de même dimension) malgré la petite débauche de technologie. La grande nouveauté est la présence d'une certification IP57, ce qui lui assure théoriquement une résistance à l'immersion. Pour rappel, les Active 75T n'avaient « que » la certification IP55 (tous types de projections d'eau).Seconde nouveauté, l'apparition de plus de coloris. En plus du très sobre noir, les Elite Active 75T existerons en trois autres déclinaisons : Bleu Navy, Corail et Noir cuivré. Sur le site français, seuls les modèles Bleu Navy et Noir cuivré sont disponibles en précommande pour le moment.Les nouveautés s'arrêtent là en revanche, puisque l'autonomie, le son et la disposition des micros restent a priori inchangés. Le Jabra Elite Active 75T sera disponible à partir du 5 février chez nous, cela pour un tarif de 200 €, soit 20 de plus que la version Elite classique.Tout le monde n'a pas besoin de la réduction de bruit active, même si c'est dans l'air du temps. Le Jabra 45H s'adressera à ce type d'utilisateur avec un design un peu plus compact que le très imposant 75H. Mais surtout, le 45H se placera dans la catégorie des modèles Bluetooth à moins de 100 €.Le casque est un petit supra-auriculaire (coussinets reposants sur les oreilles) promettant une autonomie de 40 heures ainsi qu'un mode recharge rapide avec 8 heures d'autonomie pour 15 minutes de charge. Membrane de 40 mm et utilisation d'un duo de microphone lors des appels, le 45H reprend les grande ligne de son aîné. Enfin, il inclue ce qui est maintenant assez classique pour un casque Bluetooth : l'appel à un assistant vocal via une simple touche.Les détails s'arrêtent là pour le moment (pas de caractéristiques sonores ou codecs supportés), nul doute que le produit restera dans quelque chose de simple mais efficace. Au moins, le design n'est pas vilain et se permet quelques touches colorées grâce à ses cinq déclinaisons. Le produit devrait être vendu autour des 100 €, mais nous ne connaissons pas encore de date de sortie.Enfin, la dernière nouveauté présentée par Jabra est logicielle, puisqu'il s'agit d'une mise à jour, ou plutôt d'une nouvelle option bientôt présente sur sa très bonne application dédiée Sound+. Ainsi, Mysound permettra de calibrer la partie sonore du modèle ciblé en s'adaptant aux particularités de l'oreille de l'utilisateur. La méthode n'est pas précisée, mais il est fort possible que cela ressemble à ce qui existe, par exemple, sur les Airpods Pro . Jabra devrait toutefois permettre d'avoir plus de contrôle sur cette fonction.Tempérons toutefois notre joie, puisque l'option MySound ne sera disponible que pour les modèles Elite 75T, le futur Elite Active 75T, et le futur Elite 45H. Cette fonction arrivera dans une future mise à jour de l'application, annoncée pour le second trimestre 2020.