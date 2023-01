Cette poussette ultra-chère est assistée par IA... et il ne faudrait pas qu'elle bug !

Se voulant à la pointe de la technologie embarquée, la poussette Ella est bardée de plusieurs caméras intégrées à sa structure. Le système électronique utilise l'intelligence artificielle pour traiter les images transmises en temps réel et détecter les obstacles fixes et mobiles tels que les bancs et les vélos. Les parents sont alertés de tout risque de collision par le biais d'un signal lumineux et d'un module sonore. Pour compléter la panoplie technologique de cette poussette, celle-ci dispose de sa propre application mobile permettant de visualiser les trajets effectués ainsi que la distance parcourue. En cas de perte, la Ella peut également être localisée à distance depuis son smartphone.