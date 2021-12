Hyundai présente une petite plateforme électrique pour faire chariot, écran mobile ou... poussette

Lorsque l’on entend Hyundai, on pense surtout voiture et gros SUV. Mais avec son MobED – pour Mobile Excentric Droid – l’entreprise coréenne utilise son savoir-faire en matière de plateforme mobile à une échelle plus réduite. Il s’agit en effet d’un petit robot de service destiné au transport de marchandises, mais aussi d’êtres humains.