Honda dévoile le futur du véhicule utilitaire autonome et électrique

Aidés par une carte haute définition créée par le constructeur automobile, les AWV ont pu quadriller le site sans erreur et de manière autonome, en s'arrêtant aux destinations prévues à quelques centimètres près. Une économie de temps et de moyens très appréciée par les employés de Black & Veatch, qui assurent que ces prototypes leur permettent de s'atteler à d'autres tâches, en plus de leur épargner de longs déplacements sur le site pour mettre la main sur du matériel.

Tous les voyants sont au vert pour le petit véhicule autonome de Honda. Après avoir commercialisé la première voiture autonome de niveau 3 au Japon en mars dernier, le constructeur japonais continue de travailler d'arrache-pied pour devenir le leader de la mobilité autonome.