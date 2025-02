Depuis décembre, Android Auto s’était transformé en passager muet. Plus de musique, plus de podcasts, plus d’instructions vocales : silence radio sur le tableau de bord. Redémarrages en boucle, bidouillages du Bluetooth, réinstallations à la chaîne… rien n’y faisait. Il aura fallu attendre deux longs mois pour que Google mette fin à ce supplice des trajets en silence.