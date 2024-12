Beaucoup attendaient la mise à jour Pixel de décembre… et nombreux ont été déçus. En dépit de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations IA fort sympathiques, l’enthousiasme général a rapidement cédé sa place pour une bonne partie des internautes habitués aux trajets connectés. Et pour cause : en l’espace de quelques minutes, soit le temps nécessaire pour installer l’update, Android Auto a perdu sa voix. Plus de musique, plus de podcast, plus de navigation vocale, plus rien. Les embouteillages du matin semblent soudainement plus longs qu’à l’ordinaire.