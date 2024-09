L'été dernier, Android Auto avait justement introduit la possibilité de définir le type de chargeur à afficher selon les options de branchement de son véhicule électrique. À l'époque, il était possible de choisir entre le J1772, le CCS (Combo 1 et 2), le Type 2 et le CHAdeMO. L'absence du NACS n'était pas vraiment gênante, car ce type de connecteur n'était pas encore démocratisé hors écosystème Tesla. Mais la situation a évolué depuis et Google s'est mis à la page.