Voiture électrique : Google Maps va s'appuyer sur l'IA pour vous indiquer les chargeurs disponibles les plus proches de vous

L'IA pourrait bien faciliter la vie de ceux qui cherchent à recharger leurs véhicules électriques. Google déploie en effet sur son application Maps une mise à jour qui rendra plus aisée la recherche de stations de recharges électriques, notamment dans les endroits difficiles à trouver.

Et pour ce faire, la firme américaine s'appuie sur les utilisateurs, qu'elle interroge et va interroger sur l'application, afin de connaître de nombreux détails comme le type de prise utilisée ou la réussite ou non de l'opération de chargement. Autant d'informations qui sont seront transmises à l'IA, qui pourra ensuite les restituer sur Google Maps.