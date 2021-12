Waze se dote de fonctionnalités dédiées aux voitures électriques

« C'est un moment incroyablement excitant pour Waze, car Volkswagen ajoute pour la première fois des stations de recharge pour véhicules électriques sur notre carte, avant une période de vacances très chargée. Volkswagen contribue à façonner des cartes Waze pour les véhicules électriques et nous sommes impatients de mettre en évidence l'étendue des stations de recharge disponibles aux États-Unis, d'autant que de plus en plus de marques automobiles s'orientent vers un avenir électrique. »