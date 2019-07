Peugeot 3008 Hybrid : tout ce que l’on sait du futur SUV de la firme sochalienne

Design extérieur

Le succès de laa-t-il donné des idées à? Probablement. La firme sochalienne a en effet décidé de décliner son SUV phare en une, et a profité du salon automobile de Paris, en 2018, pour présenter son nouveau produit pour la toute première fois. Ce dernier est désormais attendu pour la fin du cru 2019. Tour d'horizon de ce quatre roues qui bénéficiera d'une version(deux roues motrices, 225 chevaux) et d'une version(quatre roues motrices, 300 chevaux).Sans surprise, le modèle hybride rechargeable reprend le design de son homologue thermique. Rien, ou presque, n'a été modifié : on ne change pas une formule qui gagne. Les badgeset, qui habillent le véhicule, font par exemple partie des nouveautés, au même titre que la trappe de recharge placée sur l'aile arrière gauche. Une fois le mode 100 % électrique activé, une LED extérieure de couleur cyan s'active au haut du pare-brise. Et c'est à peu près tout.À l'intérieur, même constat. Leen guise de combiné d'instrumentation affiche cependant quelques données relatives à l'électrique, comme l'autonomie et le, qui indique l'utilisation d'énergie, ainsi que le mode de conduite en cours d'utilisation (ou).À ses côtés, pour l'épauler, on trouve un, sur lequel est notamment indiqué la localisation des bornes de recharge, l'autonomie restante ou encore les statistiques de consommation (électrique et carburant). Egalement au programme : l'activation de la fonction, qui «», peut-on lire sur la fiche produit À chaque version, sa puissance : l's'équipe d'un moteur 1.6 Puretech (180 chevaux) combiné à un moteur électrique avant de 110 chevaux, le tout pour une puissance de 225 chevaux. L'se dote d'un moteur 1.6 Puretech (200 chevaux), couplé à deux moteurs électriques - un à l'avant, l'autre à l'arrière - pour une puissance totale de 300 chevaux. Sans oublier, pour les deux modèles, une boîte de vitesse automatique à huit rapports (e-EAT8).La batterie du premier lui permettra par ailleurs de parcourir jusqu'à, contrepour le second, toujours selon le site officiel. La vitesse de pointe en mode zéro émission tutoie quant à elle les 135 km/h, mais grimpe à 240 km/h envers le thermique. Ajoutez à cela un freinage à récupération d'énergie.Trois modes de recharge s'offriront aux utilisateurs : une prise standard (8A, 220V), permettant une charge en sept heures de temps, une prise renforcée de type Green'up (14A, 220V) pour quatre heures de temps et un chargeur Wallbox de 7,4 kW, pour trouver 100 % d'autonomie en 1 heure 45 minutes.n'hésite pas à mettre en exergue son application mobile, sur laquelle le conducteur peut accéder à une série d'informations utiles comme l'autonomie restante de son véhicule, l'avancée et l'état de charge ou encore les statistiques de consommation. Configurer à distance la climatisation ou le chauffage fait également partie des fonctionnalités proposées.Lafrappera le marché d'ici la fin de l'année 2019. Plusieurs versions composeront l'offre : une seule et uniquepour l'Hybrid4 (53 800 euros), et une(43 800 euros),(45 900 euros) et(48 300 euros) pour l'Hybrid classique.