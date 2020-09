Une Porsche Panamera Turbo S E-hybrid de 738 chevaux en préparation

En ajoutant un moteur électrique au puissant bloc V8 de la Panamera Turbo S, la puissance devrait grimper de 620 à 738 chevaux et cela dès le mois prochain, d’après Thomas Friemuth, en charge de la gamme Panamera chez Porsche.

De quoi battre le propre record de la Panamera Turbo S au Nürburgring ? Pas forcément, d’après Friemuth, notamment à cause du poids plus élevé de la version hybride. Il a par ailleurs précisé que d’ici peu de temps, la gamme Panamera comprendra trois versions hybrides, confirmant ainsi une gamme s’articulant autour de la 4 E-Hybrid, 4S E-Hybrid et Turbo S E-Hybrid.

Toutes les déclinaisons E-Hybrid comprennent un moteur électrique de 100 kW (135 chevaux), renforçant les puissants moteurs de la gamme Panamera, qui proposera des motorisations hybrides développant des puissances allant de 560 à près de 740 chevaux.