Trop chère pour un garage, trop moche pour un salon... Qui veut de cette barre de son signée Porsche ?

Noël approche. Aussi, si vous connaissez un amateur de grosses cylindrées Porsche à la recherche d'un son aussi décoiffant que le rugissement du moteur d'une 911, vous êtes à la bonne adresse. Cependant, pour glisser cette barre de son sous le sapin, il vous faudra débourser la coquette somme de 12 000 dollars. On en convient, ce n'est (même) pas 10 % du prix auquel la Porsche 911 GT3 (992) est vendue neuve, mais cela reste tout de même une sacrée somme pour mettre une belle ambiance musicale à la maison.

La barre de son Porsche 911 2.0 Pro débarque à vive allure sur le marché, avec un son surround virtuel 2.1.2 et une puissance de 300 W. Autant dire que ça déménage, et la connectique est aussi au rendez-vous. À un tel prix, pouvait-on en attendre moins ? La 911 Pro 2.0 dispose également de ports HDMI compatibles 4K, d'une compatibilité Bluetooth 5.0, Dolby Atmos et DTS HD, Google Chromecast et Apple AirPlay 2.

Pour ce qui est du design, les amateurs d'art moderne ou de mécanique (pourquoi pas les deux en même temps ?) trouveront leur compte avec cette réplique du système d'échappement de la 992 GT3. Il faudra toutefois y réfléchir à deux fois pour accrocher à votre mur ce beau bébé d'acier inoxydable et de fibres de 65 kg mesurant 1,5 m de longueur. Sinon, vous pouvez le poser sur le socle fourni par Porsche.