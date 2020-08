Une Porsche de 1979 aux couleurs des premiers ordinateurs d'Apple, ça vous fait envie ?

Et l'actuel propriétaire du véhicule, qui l'est depuis 2016, a décidé de le transformer à nouveau, cette fois en 935. Le kit apposé sur la carrosserie n’a rien d’un kit tuning bas de gamme. Il a été directement moulé en fibre de verre sur un exemplaire original de Porsche 935.

Cette conversion comprend également un panneau de toit en fibre ainsi que des moyeux de roues à verrouillage central qui accueillent des jantes BBS de 18 pouces. À l’intérieur, on retrouve une ambiance course avec un seul siège baquet doté d'un harnais six points et un habitacle dépouillé de toute fioriture hormis un extincteur et un arceau de sécurité.

Cette super réplique de la Porsche 935 est à vendre aux enchères. Le prix de réserve n’a pas été communiqué, mais vous pouvez tenter votre chance pour acquérir une Porsche revêtue des premières couleurs d’Apple.