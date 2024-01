On en sait un peu plus sur le futur Porsche Macan électrique

Commençons directement par le plus intéressant : la motorisation. Le Macan sera animé par deux moteurs asynchrones à excitation permanente. Derrière ce terme un peu étrange se cache une particularité mécanique : ces moteurs utilisent en fait des aimants permanents, chargés de créer le champ magnétique nécessaire à leur bon fonctionnement. Par rapport à un moteur asynchrone à excitation séparée, un moteur de ce type est plus efficient d'un point de vue énergétique et ont l'avantage d'être plus légers. Le Macan sera donc doté de 450 kW (612 ch) et d'un couple maximal de 1 000 Nm.

Il repose sur la plateforme PPE (Premium Platform Electric), sur laquelle repose également l'Audi Q6 e-tron. L'utilisation de la plateforme PPE permet une répartition très optimale des masses : 48 % à l'avant et 52 % à l'arrière. Côté freinage, Porsche n'a pas fait les choses à moitié non plus, car le Macan pourra compter sur 240 kW de freinage régénératif au maximum. Il sera par ailleurs équipé de mâchoires à six pistons. Un ensemble plus que suffisant pour arrêter l'engin.

Pour contrer son poids (encore inconnu) et ne pas nuire à sa maniabilité, le Macan profitera de roues arrière directrices ainsi qu'un système de suspension pneumatique active reposant sur une technologie d'amortisseurs à deux soupapes. Tout comme le Porsche Taycan, le futur SUV fonctionne sous 800 V. Un atout qui bénéficiera nécessairement à la recharge rapide puisque sa batterie pourra passer de 10 à 80 % en 22 minutes.