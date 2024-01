Voilà pourquoi le nouveau Porsche Macan va faire un carton auprès des amateurs de conduite sportive

N'en déplaise à certains, mobilité électrique ne signifie pas nécessairement mobilité ennuyeuse. Et si certains rêvent de Dacia Spring parce que les lendemains déchantent et que l'urgence climatique impose de revoir ses façons de se mouvoir, d'autres tentent de concilier plus raisonnablement amour de l'automobile et décarbonation.

Évidemment, ce nouveau Macan est bien trop lourd avec ses plus de 2 tonnes et nombreux seront ceux qui le considèreront inutile, trop puissant, et donc trop lourd. Ils n'auront peut-être pas tort. Mais ceux-là même ne sont de toute façon pas clients de la marque et n'ont jamais vraiment compris l'ingénierie automobile et le plaisir de conduite.

Pour les fragiles du 0 à 100 km/h et pour ceux qui considèrent qu'une voiture est faite simplement pour se déplacer d'un point A à un point B sans vibrer, il est recommandé d'arrêter la lecture ici. Les plus curieux pourront poursuivre.