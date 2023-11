Ce constructeur pourrait révolutionner la charge rapide des voitures électriques

Longtemps interdit en France à cause d'une sombre histoire de logo trop proche de celui de Citroën, le constructeur Polestar, qui appartient au groupe chinois Geely et concurrent de Tesla, va finalement bientôt arriver en France. C'est là une bonne nouvelle pour de nombreux amateurs de voitures électriques, puisque sa berline Polestar 2 par exemple promet plus de 654 kilomètres d'autonomie avec sa batterie de 82 kWh.