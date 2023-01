Meilleures performances et autonomie, nouvelle tête, voilà la nouvelle Polestar 2

Comme souvent en ce qui concerne les relookings, la refonte de cette nouvelle Polestar 2 est plutôt discrète. Certes, les plus observateurs remarqueront les nouvelles optiques et les inserts de boucliers revus et corrigés, sans oublier de nouveaux motifs du côté des jantes 20 pouces.

Cette nouvelle mouture fait également la part belle à des équipements de série plus nombreux, avec notamment le système de détection des angles morts, la caméra 360° et le chargeur à induction. La bonne nouvelle, c'est que cette révision de la Polestar 2 concerne également la section moteur, avec des changements autrement plus significatifs.