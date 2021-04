La Polestar 2 évolue avec deux nouvelles versions et plus d'autonomie

En option, les clients pourront choisir le Pack Plus comprenant la pompe à chaleur qui améliorera le chauffage de l’habitacle de 50 %, d’après le constructeur. Elle doit permettre d’augmenter l’autonomie du véhicule de 10 % lorsque la température extérieure est comprise entre 4 et 16 °C. Ce pack comprendra aussi les sièges avant et arrière chauffants ainsi que le volant et les essuie-glaces chauffants.

Deux autres packs seront également proposés. Le « Pack Pilote », qui ajoute la vision panoramique avec caméra à 360° et plusieurs aides à la conduite. Et, pour les plus sportifs au volant, Polestar va proposer le « Pack Performance », qui comprendra des suspensions réglables Öhlins, des freins Brembo, des jantes forgées en 20“ et quelques détails stylistiques supplémentaires.

Pour le moment, les tarifs des nouveaux modèles ne sont pas encore communiqués. La Polestar 2 n'est toujours pas commercialisée en France à l'heure actuelle.