La Polestar Precept va entrer en production et devenir le troisième modèle de la marque

À la suite des Polestar 1 et Polestar 2, c'est en toute logique la Polestar 3 qui était attendue, et ce devait être un SUV. Mais Geely, la maison-mère de Polestar, semble avoir changé ses plans et va donner vie à cette berline « zéro émission » à l'empattement de 3,10 m, ce qui devrait la faire jouer contre les Tesla Model S et Lucid Air.