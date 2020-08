Jaguar prépare une berline électrique en réponse à la Model 3 de Tesla

Le constructeur anglais regarde le succès du Model 3 de Tesla au niveau mondial et surveille également l’accueil du public pour la nouvelle Polestar 2, moins démonstrative, mais au style plus conventionnel et plus proche d’une marque comme Jaguar. Ces indicateurs permettent à la marque anglaise de décider de se lancer sur ce créneau avec une motorisation 100 % électrique.

D’ailleurs, Nick Rogers, Directeur de l’ingénierie chez Jaguar Land Rover, a commenté l’idée : « Une petite Jag électrique serait géniale - nous devons y penser. C'est un domaine vraiment cool dans lequel nous voulons idéalement être, et nos clients veulent que nous y soyons - et c'est extrêmement pertinent en ce moment ».

Le directeur du design chez Jaguar a également déclaré : « J'adorerais faire des Jaguar plus petites. Je pense qu'en réfléchissant à ce qui se passe dans le monde, j'adorerais faire des voitures plus petites, plus efficaces et qui ont toutes les valeurs inhérentes à une Jaguar, qui sont une belle chose à regarder, avec un intérieur fantastique et qui sont juste super à conduire ».