Jaguar XJ : la berline électrique britannique devrait être repoussée à fin 2021

Aussi, l’usine de Castle-Bromwich, où sera fabriquée la Jaguar XJ, est encore et toujours fermée : sa réouverture devrait intervenir le mois prochain avec des mesures de distanciation sociale strictes, réduisant forcément la productivité du site. Les équipes du groupe devraient donc principalement se concentrer sur les modèles XE et XF pendant un certain temps, reportant de facto les plans relatifs à la XJ.