Et là où les élites européennes veulent maintenir l'objectif très ferme d'interdire la vente de véhicules thermiques neufs à partir du 1ᵉʳ janvier 2025, la population, elle, se montre de plus en plus dubitative. 73% des répondants estiment qu'il s'agirait tout simplement d'une ambition « irréaliste ».

Une vision qui exprimerait les inquiétudes de la population sur « la liberté de circuler et le pouvoir d'achat. » Il faut dire qu'à l'heure actuelle, les véhicules électriques restent toujours plus chers que leurs équivalents utilisant un moteur thermique. Et ça ne devrait pas s'arranger avec les aides à l'achat dans l'électrique qui ont été revues à la baisse pour 2025.