À Londres ces nouveaux tram-bus électriques se rechargent vraiment très (très) rapidement

À l'intérieur de ces bus, un niveau d'équipement appréciable pour les usagers : points de recharge USB pour appareils électroniques, connexion Wi-Fi, boutons de commande en braille, emplacements à bagages et sièges confortables.

Le TfL précise que ces nouveaux bus électriques à recharge rapide seront déployés dans un premier temps sur la ligne 358, reliant les stations de Crystal Palace et d'Orpington. Cette dernière fera office de ligne pilote. Si les premiers retours sont bons, ces nouveaux tram-bus pourront intégrer en plus grand nombre le transport londonien et être employés sur plus de lignes. Actuellement, la ville de Londres dénombre déjà près de 850 bus électriques.

Comme le rappelle Electrek, le TfL s'est engagé à mettre en place une flotte de bus à émissions nulles d'ici 2034. Sous réserve de financements supplémentaires, l'organisme a par ailleurs fait savoir qu'il pourrait avancer cet objectif à 2030.