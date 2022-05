Les bus électriques d'Arrival vont bientôt circuler sur les routes européennes

Sept ans après son lancement, plusieurs prototypes et divers partenariats chez nos sympathiques voisins britanniques, Arrival et sa flotte semblent prêts à inonder le marché européen. En effet, ces derniers ont obtenu l'agrément European Whole Vehicle Type Approval (EUWTA), essentiel pour pouvoir circuler au sein du Royaume-Uni et de l'Union européenne.

Un pas décisif donc, un peu plus d'un an après l'annonce du développement de bus 100 % électriques destinés à être employés dans le cadre de transports en commun urbains. Alors que les actualités récentes ont notamment mis en avant des doutes sur la sécurité des bus électriques à Paris, tous les voyants sont au vert pour Arrival. Reste à savoir maintenant quel est le calendrier de production de la firme et quels vont être ses premiers clients, notamment dans l'Hexagone. Pour l'heure, aucune date concrète de circulation du premier bus signé Arrival en France n'est connue.