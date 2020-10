En Allemagne, le premier bus électrique rétrofité a été mis en circulation

Lauréate du trophée de la mobilité 2018 en Allemagne et 2019 en Autriche, élue comme l’une des 50 meilleures start-ups européennes dans la catégorie mobilité en 2020, e-troFit ne compte pourtant pas s’arrêter en si bon chemin : "Nous proposons désormais une solution rapide à mettre en œuvre et actuellement la plus rentable pour réduire durablement des émissions de CO 2 " se réjouit Andreas Hager, directeur général de la start-up.

En 2021, le bus circulera sur les différentes lignes de bus de la ville de Landshut. Cette phase permettra aux ingénieurs d'e-troFit d’expérimenter leur kit de conversion sur un autobus en conditions réelles, sur un temps long et régulier. À terme, la start-up allemande vise la transformation d’autobus mais aussi de camions.

Un second défi se déroulera sur l’arène législative : pour écarter les modèles les plus polluants, une loi allemande interdit aux bus de circuler passé un certain âge. L’innovation de e-troFit pourrait pousser les législateurs allemands à revoir ce texte.