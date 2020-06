Un camion électrique doté d'une énorme batterie de 680 kWh pour le transporteur DPD

Le constructeur suisse Designwerk Futuricum a utilisé comme base un camion de Volvo Trucks et l'a transformé en véritable camion 100 % électrique. Loin d’être à son coup d’essai, Designwerk utilisait jusque-là des batteries d’une capacité atteignant un maximum de 500 kWh pour des véhicules de ramassage des ordures ménagères, les Collect 26E, ou encore des toupies à béton ETM 1005 et ETM 1205 construites pour Liebherr.

La nouvelle version de l’e-truck Logistics 18E reçoit, dans sa configuration pensée pour le transporteur DPD, une batterie plus grande encore, qui atteindra 680 kWh, soit de quoi offrir une autonomie maximale de 760 km.

Le Logisitics 18E pourra parcourir tous les itinéraires habituels de DPD sans nécessiter de recharge intermédiaire en cours de route. Il remplacera sans encombre un camion à moteur diesel classique.

Tilmann Schultze, P.-D.G. de DPD Suisse, a déclaré : « Cela en fait le premier camion électrique de DPD à être utilisé dans des situations réelles et non sur des pistes d'essai ». Et d’ajouter : « l'élimination des coûts du diesel et l'exonération toujours valable de la taxe sur les poids lourds sont également fondamentales pour la mise en œuvre de ce projet d'un point de vue économique ».